Nikosia (AFP) Die Mittelmeerinsel Zypern ist am Mittwoch von einem Erdbeben der Stärke 5,6 erschüttert worden. Nach Angaben der zyprischen Erdbebenwarte folgten auf das Beben am Vormittag zehn Nachbeben. Verletzt wurde nach Angaben der Behörden niemand. Das Epizentrum lag den Angaben zufolge in Höhe der Küstenstadt Paphos im Südwesten Zyperns. Die Erschütterungen waren aber auch in der mehr als hundert Kilometer entfernten Hauptstadt Nikosia zu spüren, wo Menschen aus den Gebäuden auf die Straße rannten.

