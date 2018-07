Los Angeles (SID) - Zuschauerrekord in der besten Basketball-Liga der Welt: In der abgelaufenen NBA-Saison kamen 21,9 Millionen Fans in die Arenen, damit übertraf die nordamerikanische Profiliga die Bestmarke aus der regulären Spielzeit 2006/07. Im Schnitt besuchten 17.826 Zuschauer die Spiele, die Hallen waren damit zu 94 Prozent ausgelastet. 700 Begegnungen waren ausverkauft.

Am Samstag beginnt die erste Play-off-Runde der NBA. Die Dallas Mavericks um Basketball-Superstar Dirk Nowitzki treffen im Texas-Duell auf die Houston Rockets. Nationalspieler Dennis Schröder und die Atlanta Hawks spielen am Sonntag gegen die Brooklyn Nets.