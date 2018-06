Sarajevo (AFP) Der bosnische Serbenführer Milorad Dodik hat überraschend der Opfer des Massakers von Srebrenica gedacht. "Es ist wahr, dass hier ein Verbrechen begangen wurde und ich bedauere alle Opfer", sagte Dodik am Donnerstag laut örtlichen Medien an der Gedenkstätte für die Opfer. In Begleitung des muslimischen Bürgermeister von Srebrenica, Camil Durakovic, legte er einen Kranz auf dem Friedhof nieder, auf dem tausende der Opfer begraben sind. Allerdings kritisierte Dodik, die damaligen Ereignisse seien "zu sehr politisiert" worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.