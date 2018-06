São Paulo (AFP) Nach zwei Jahrzehnten auf den Laufstegen dieser Welt hat das brasilianische Topmodel Gisele Bündchen am Mittwoch ihre Karriere beendet. Die 34-Jährige ging in São Paulo bei der dortigen Fashion Week auf den Laufsteg, dort hatte sie mit 14 Jahren ihr erstes Defilee. Mittlerweile ist die Veranstaltung die größte Fashion Show in Lateinamerika.

