Wiesbaden (AFP) Bei gutem Wetter steigt die Gefahr von Motorrad- oder Mopedunfällen. Im vergangenen Jahr entfiel ein Viertel aller Unfälle mit Personenschaden auf Juni und Juli, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. An dem vielerorts sonnigen und warmen Pfingstwochenende gab es demnach besonders viele Vorfälle: Von Freitag bis Montag zählte die Polizei an diesem Wochenende insgesamt 1031 Unfälle. Das seien durchschnittlich 258 Unfälle pro Tag gewesen, im Jahresdurchschnitt waren es lediglich rund 125.

