Berlin (AFP) In Deutschland hat sich die Zahl der Fleischereien, Bäckereien und Konditoreien in den vergangenen 20 Jahren fast halbiert. Während es im Jahr 1995 noch knapp 56.000 Betriebe gab, waren es im Jahr 2014 nur noch rund 30.500 Betriebe, wie aus einer am Donnerstag vom Bundestagspressedienst veröffentlichten Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen-Fraktion hervorgeht. Die Zahl der Mitarbeiter sank demnach weniger stark: Im Jahr 1995 arbeiteten in den Betrieben den Angaben zufolge knapp 572.000 Menschen, im vergangenen Jahr rund 530.000.

