Berlin (AFP) Das deutsch-russische Gesprächsformat Petersburger Dialog tagt erstmals seit der Aussetzung im Zuge der Ukraine-Krise wieder. Am Freitag werden sich der deutsche und der russische Vorstand sowie die Koordinatoren der acht Arbeitsgruppen zu einer Tagung treffen, teilte der Verein am Donnerstag in Berlin mit. Als "Zeichen der Verständigung" werde dabei auch gemeinsam dem Ende des Zweiten Weltkriegs gedacht.

