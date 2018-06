Warschau (AFP) Deutschland hat erstmals Teilnehmer des Warschauer Aufstands von August 1944 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die 20 Männer wurden am Donnerstag in der deutschen Botschaft in Warschau wegen ihres Einsatzes für die deutsch-polnische Versöhnung mit der höchsten deutschen Auszeichnung geehrt. "Sie sind einzigartige Autoritäten und Vorbilder für die Nachwelt", sagte der deutsche Botschafter Rolf Nikel bei der Zeremonie. "Sie zeigen, dass Versöhnung möglich ist, wenn die Opfer den Nachfahren der Täter die Hand reichen."

