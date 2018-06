Berlin (AFP) Mit bundesweiten Warnstreiks haben Mitarbeiter der Deutschen Post am Donnerstag ihre Forderungen in den Tarifverhandlungen zur Arbeitszeit untermauert. An zahlreichen Standorten seien Verdi-Mitglieder in einen zeitlich befristeten Ausstand getreten, teilte die Gewerkschaft in Berlin mit. Die Warnstreiks sollen auch am Freitag fortgesetzt werden, Verdi erwartet dazu mehrere tausend Teilnehmer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.