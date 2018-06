Berlin (AFP) Die katholischen Priester in Deutschland leiden unter dem Zölibat. Jeder dritte Priester empfindet die von der Kirche verlangte Ehelosigkeit als belastend für seinen Dienst, ergab eine am Donnerstag von der Deutschen Bischofskonferenz in Berlin vorgestellte deutschlandweite Seelsorgestudie. Der Untersuchung zufolge würde sich nur etwa jeder zweite Priester wieder für eine zölibatäre Lebensform entscheiden, wenn er nochmals die Wahl hätte. Ein Viertel würde nicht wieder zölibatär leben wollen, ein weiteres Viertel ist unentschlossen.

