Hannover (AFP) Im Tarifstreit um die Bezahlung des Kita-Personals zeichnet sich weiter keine Annäherung ab. Auch die vierte Verhandlungsrunde für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst am Donnerstag in Hannover blieb ohne Ergebnis, wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) mitteilten. Verdi kündigte eine Fortsetzung der Warnstreiks an. Bereits am kommenden Montag und Dienstag steht die fünfte Verhandlungsrunde an.

