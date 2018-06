Göttingen (AFP) Die große Koalition will Alleinerziehende finanziell stärker entlasten. Der steuerliche Freibetrag für Alleinerziehende solle um 600 Euro auf dann 1908 Euro pro Jahr steigen, hieß es aus Koalitionskreisen am Rande der Klausurtagung von Union und SPD am Donnerstag in Göttingen. Für jedes weitere Kind sollen demnach 240 Euro hinzukommen. Solche Zuschläge hatte es bislang nicht gegeben.

