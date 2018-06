Washington (AFP) Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, hat einen Zahlungsaufschub für das von der Pleite bedrohte Griechenland abgelehnt. Eine Fristverlängerung für die Rückzahlung der nächsten Kreditrate an den IWF sei ein "unpassender" Weg, sagte Lagarde am Donnerstag in ihrer Pressekonferenz zum Auftakt der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington. Seit 30 Jahren habe der Währungsfonds keinem Land einen Zahlungsaufschub gewährt. Bei derartigen Fällen in der Zeit davor sei das Ergebnis "nicht sehr produktiv" gewesen.

