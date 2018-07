Berlin (AFP) Der Fahrdienstanbieter Uber darf seine Dienste UberPop und UberBlack in Berlin weiterhin nicht betreiben. Das bestätigte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg nach eigenen Angaben vom Donnerstag in zweiter Instanz in einer nicht anfechtbaren Entscheidung (Az. OVG 1 S 96.14). Demnach hat das vom zuständigen Landesamt in Berlin erlassene Verbot der umstrittenen Dienste Bestand.

