Berlin (AFP) Misshandlungen, menschenunwürdige Unterkünfte und monatelange Inhaftierungen: Pro Asyl hat eine "erniedrigende und unmenschliche" Behandlung von Flüchtlingen in Bulgarien angeprangert. Die Menschenrechtsorganisation rief die Bundesregierung am Donnerstag in Berlin auf, die Abschiebung von Flüchtlingen in das osteuropäische Land zu stoppen. Die Zahl der über Bulgarien in die EU kommenden Flüchtlinge ist demnach in den letzten Jahren stark gestiegen, viele der Ankommenden sind auf der Flucht vor dem Bürgerkrieg in Syrien.

