Berlin (AFP) Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen (CDU), hat das Parlament aufgefordert, die Massaker an den Armeniern vor 100 Jahren als Genozid anzuerkennen. "Was seit langem Erkenntnis und Wissensstand ist, muss auch so benannt werden: Es hat vor einhundert Jahren einen Völkermord an den Armeniern gegeben", sagte Röttgen dem Berliner "Tagesspiegel" (Freitagsausgabe). Der Bundestag habe eine Verantwortung den Opfern gegenüber und eine "Verpflichtung zur Wahrheit".

