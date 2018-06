Berlin (AFP) Angesichts der steigenden Zahl von Wohnungseinbrüchen will die Union der Polizei mehr Instrumente zur Verfolgung der Täter in die Hand geben. Der CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach forderte am Donnerstag im MDR, Telefonüberwachung bei bandenmäßigen Einbruchdiebstählen zu ermöglichen. Die Fraktionsspitzen von Union und SPD wollen auf ihrer Klausur am Donnerstag in Göttingen auch über Maßnahmen gegen Wohnungseinbrüche beraten.

