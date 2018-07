Brüssel (AFP) Die Gespräche über das iranische Atomprogramm werden kommende Woche fortgesetzt, um wie geplant bis Ende Juni ein endgültiges Abkommen mit Teheran zu erzielen. Die nächste Verhandlungsrunde sei am Mittwoch und Donnerstag in Wien angesetzt, teilte die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mit. Das Treffen mit dem Iran findet demnach auf Ebene der politischen Direktoren der fünf ständigen Mitglieder im UN-Sicherheitsrat sowie Deutschlands statt. "Parallel dazu werden Experten weiter an den technischen Details arbeiten, die nötig sind, um die politische Arbeit zum Abschluss zu bringen."

