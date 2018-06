Oicha (AFP) Mutmaßliche ugandische Rebellen haben in der Region Beni im Osten der Demokratischen Republik Kongo ein Massaker angerichtet. 19 Menschen, darunter eine schwangere Frau, seien am Mittwoch mit Macheten niedergemetzelt worden, sagte ein Regierungsvertreter am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Neun der Opfer seien enthauptet worden. Der für das Gebiet in der Provinz Nord-Kivu verantwortliche Beamte Amisi Kalonda machte die muslimische ugandische Rebellenorganisation ADF verantwortlich, ohne Beweise dafür anführen zu können.

