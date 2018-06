Füssen (SID) - Im fünften WM-Vorbereitungsspiel ist der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft der erste Sieg gelungen. Vor 1810 Zuschauern in Füssen gewann das Team von Bundestrainer Pat Cortina verdient mit 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) gegen Frankreich. Die Equipe Tricolore ist am kommenden Samstag in Ravensburg (20.15 Uhr/Sport1) sowie zum WM-Auftakt am 1. Mai in Prag erneut Gegner der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB).

Herausragender Akteur neben Torhüter Danny aus den Birken war Yasin Ehliz. Der Angreifer von den Ice Tigers aus Nürnberg brachte die deutsche Mannschaft in Führung (20. und 32.), den dritten Treffer erzielte Thomas Oppenheimer (43.) von den Hamburg Freezers. In der Vorbereitung tritt Deutschland in der kommenden Woche außerdem noch zweimal in Dänemark (24. und 25. April) sowie in Berlin gegen die Slowakei an (29. April).