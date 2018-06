Paris (AFP) Jede einzelne Nutzerin des öffentlichen Nahverkehrs im Großraum Paris ist schon einmal Opfer sexueller Belästigung geworden. Besonders junge Frauen seien von Belästigungen betroffen, in 50 Prozent der Fälle sogar schon vor ihrem 18. Geburtstag, hieß es in einem Bericht des Hohen Rates für Gleichheit zwischen Männern und Frauen, der am Donnerstag der französischen Regierung übergeben wurde. Diese versprach, "entschiedene Maßnahmen" gegen die aufgelisteten Übergriffe wie Begrapschen, Beleidigungen oder lüsterne Blicke einzuleiten.

