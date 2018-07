Paris (AFP) Frankreich schickt für Nato-Manöver rund 300 Soldaten mit 15 Panzern vom Typ Leclerc und vier gepanzerten Truppentransportern nach Polen. Die Einheiten sollten kommende Woche in Drawsko Pomorskie im Westen Polens eintreffen und dort sieben Wochen bleiben, sagte der französische Armeesprecher Gilles Jaron am Donnerstag in Paris. Sie würden an Militärübungen mit polnischen Truppen und Soldaten anderer Länder wie den USA teilnehmen.

