Marseille (AFP) Das oberste französische Gericht hat ein gerichtliches Verbot zur Ausstellung von als "rassistisch" eingestuften Schokoladenfiguren in einer Bäckerei von Grasse gekippt. Der Verfassungsrat urteilte am Donnerstag, dass die Präsentation der farbigen Figuren in obszöner Haltung, die sich bewusst der kolonialen Darstellungsweise bediene, zwar schockieren könne. Die Weigerung des Bürgermeisters, für die Entfernung der Schokoladenfiguren zu sorgen, stelle aber keinen Angriff auf die Grundrechte dar, der ein gerichtliches Verbot der Ausstellung der Figuren rechtfertige.

