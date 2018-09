Genf (AFP) Frankreichs Staatschef François Hollande empfängt in der kommenden Woche den ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko zu Gesprächen über den Konflikt in der Ostukraine. Das teilte Hollande am Mittwoch bei einem Besuch in Bern mit, ohne einen genauen Termin zu nennen. In den Tagen zuvor werde er sich weiter mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) darum bemühen, dass der Minsker Friedensplan umgesetzt werde.

