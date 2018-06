Erfurt (SID) - Fußball-Drittligist Rot-Weiß Erfurt hat die Verträge mit Mittelfeldspieler Okan Aydin (20) und Abwehrspieler Luka Odak (25) bis zum 30. Juni 2016 verlängert. Dies teilte der Verein am Donnerstag mit. Die Erfurter zogen eine in den Verträgen fixierte Option, um beide Spieler auch in der kommenden Saison an sich zu binden.

Nach 32 Spieltagen liegt Rot-Weiß Erfurt mit 46 Punkten auf dem neunten Platz der 3. Liga. Am Samstag reisen die Thüringer zum Duell mit dem direkten Tabellennachbarn Chemnitzer FC (8.).