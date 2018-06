Barcelona (SID) - Der spanische Fußball-Erstligist FC Barcelona kann im Endspurt der Saison auf Andrés Iniesta setzen. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler zog sich am Mittwoch im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris St. Germain (3:1) lediglich schwere Blutergüsse am Rücken zu. Das ergab eine Untersuchung am Donnerstag.

Iniesta musste in der 53. Minute ausgewechselt werden, nachdem er einen Schlag in den unteren Rücken bekommen hatte. Zunächst war eine schlimmere Verletzung befürchtet worden. Wie lange der spanische Nationalspieler ausfallen wird, ist allerdings noch offen. Sein Einsatz am Samstag im wichtigen Heimspiel gegen den FC Valencia (16.00 Uhr) ist zumindest fraglich.