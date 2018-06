Nyon (SID) - Der spanische Fußball-Nationalspieler Daniel Carvajal von Champions-League-Sieger Real Madrid kommt nach seiner Attacke gegen Stürmer Mario Mandzukic von Stadtrivale Atlético ungeschoren davon. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) bestätigte am Donnerstag zwar Ermittlungen bezüglich des Viertelfinal-Hinspiels in der Königsklasse zwischen den Klubs am vergangenen Dienstag (0:0). Diese richteten sich wegen anderer Verstöße aber gegen Gastgeber Atlético. Weitere Untersuchungen werde es nicht geben.

Der spanische Meister muss sich in einer Verhandlung am 21. Mai vor der UEFA-Disziplinarkommission wegen "unzureichender Organisation" (blockierte Treppen) und eines Platzsturms einiger seiner Anhänger verantworten.

Carvajal hatte den ehemaligen Bayern-Profi Mandzukic in der 61. Minute im Real-Strafraum geschlagen, wie TV-Bilder der Szene zeigten. Einen versuchten Biss des früheren Leverkuseners in den Unterarm von Mandzukic, den die Fernsehbildern ebenfalls nahelegten, leugneten beide Spieler.

Schiedsrichter Milorad Masic (Serbien) hatte den Vorfall offenbar übersehen und nicht geahndet. Wie die UEFA weiter mitteilte, haben weder Masic noch der offizielle Schiedsrichterbeobachter den Vorfall in ihrem jeweiligen Bericht aufgeführt.