Tel Aviv (dpa) - Israel hat der sechs Millionen im Holocaust ermordeten Juden gedacht. Im ganzen Land heulten um 09.00 Uhr die Sirenen. Die Menschen unterbrachen ihre Arbeit und verharrten in stillem Gedenken. Bereits am Vorabend hatte es eine Zeremonie in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem gegeben. Dabei hatte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu den Iran mit dem NS-Regime verglichen.

