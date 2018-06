Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat das vom Staatsbankrott bedrohte Griechenland wegen fehlender Fortschritte bei den Gesprächen über zugesagte Reformen kritisiert. Brüssel sei "nicht zufrieden" mit der bisherigen Entwicklung, sagte ein Kommissionssprecher am Donnerstag. Die Arbeit müsse deshalb vor dem Treffen der Euro-Finanzminister am 24. April "intensiviert werden". Der Sprecher verwies darauf, dass die politischen Akteure ab Donnerstag bei der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Washington aufeinanderträfen. Brüssel hoffe, dass dies "Fortschritte bringt".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.