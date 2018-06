Rom (AFP) Nach einem neuen Schiffsunglück im Mittelmeer sind nach Angaben italienischer Medien am Donnerstag mehr als 40 Flüchtlinge vermisst worden. Es seien nach dem Unglück vier Menschen gerettet worden, hieß es in den Berichten. Diese hätten erzählt, dass insgesamt 45 Flüchtlinge in einem Schlauchboot versucht hätten, von Libyen nach Europa zu kommen. Schon bald nach dem Ablegen in Afrika sei das Boot aber in Seenot geraten.

