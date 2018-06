Tokio (AFP) Der Airbus A320 von Asiana Airlines ist bei seinem missglückten Landeanflug auf den japanischen Flughafen Hiroshima "in ungewöhnlich niedriger Höhe" geflogen. Das teilte der Vizepräsident der südkoreanischen Fluggesellschaft, Akiyoshi Yamamura, bei einer Pressekonferenz am Flughafen am Donnerstag mit. Demnach führte der "nicht normale Landungswinkel" zu dem Unglück am Dienstagabend. Von den 73 Passagieren und acht Crew-Mitgliedern wurden nach Angaben japanischer Behörden 27 verletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.