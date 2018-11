Riad (AFP) Jemens Vizepräsident Chaled Bahah hat alle Soldaten seines Landes aufgefordert, sich von der schiitischen Rebellion abzuwenden. Die abtrünnigen Einsatzkräfte sollten wieder "in den Schoß der legitimen staatlichen Institutionen" zurückzukehren, sagte Bahah am Donnerstag aus dem Exil in Saudi-Arabien.

