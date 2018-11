New York (AFP) Inmitten des tiefen Konflikts im Jemen hat der zuständige UN-Sondergesandte Jamal Benomar seinen Rücktritt eingereicht. Ein UN-Vertreter, der nicht namentlich genannt werden wollte, sagte der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch (Ortszeit) in New York: Benomar habe seine "Absicht bekundet, seinen Posten niederzulegen". Der 58-jährige marokkanische Diplomat ziehe damit die Konsequenzen daraus, dass er den Rückhalt der arabischen Golfstaaten verloren habe. Benomar hatte UN-Generalsekretär Ban Ki Moon seit 2012 als Jemen-Gesandter gedient.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.