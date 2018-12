Montréal (AFP) Der weltberühmte Cirque du Soleil wird wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten verkauft. Ein Großteil des Unternehmens mit rund 4000 Mitarbeitern gehe an den US-Risikokapitalfonds TPG Capital und dessen Partner, den chinesischen Investmentfonds Fosum Capital, berichtete die kanadische Zeitung "The Globe and Mail" am Mittwoch. Der Eigentümer Guy Laliberté habe einem vorläufigen Abkommen bereits zugestimmt.

