Wellington (dpa) – Internet-Unternehmer Kim Dotcom droht die Abschiebung nach Deutschland oder Finnland. Er lebt in Neuseeland. Bei seinem Antrag auf Aufenthaltsrecht soll Dotcom eine Verurteilung wegen Raserei verschwiegen haben, berichtete der "New Zealand Herald". Dotcom müsse sich bis zum 4. Mai dazu äußern, danach werde über eine etwaige Abschiebung entschieden. US-Ankläger werfen dem Unternehmer Copyrightverletzungen in großem Stil vor. Sie haben seine Auslieferung beantragt. Dotcom wehrt sich dagegen. Er hat die deutsche und die finnische Staatsbürgerschaft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.