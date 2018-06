Skhirat (AFP) Die Friedensgespräche zwischen den Konfliktparteien in Libyen sind am Donnerstag in Marokko unter Vermittlung des UN-Gesandten Bernardino Leon wieder aufgenommen worden. Leon forderte vor Beginn der indirekten Gespräche zwischen den rivalisierenden Parlamenten in Tobruk und Tripolis deren Vertreter auf, "Flexibilität" bei der Bildung einer Einheitsregierung zu zeigen. "Die Libyer sind am Ende der Geduld und die internationale Gemeinschaft ist es auch", sagte Leon, bevor er seine Pendeldiplomatie zwischen den Delegationen der beiden Parlamente in Skhirat bei Rabat begann.

