Acapulco (AFP) Im Kampf gegen das Chikungunya-Virus sind die Behörden im mexikanischen Badeort Acapulco dazu übergegangen, Straßen und Häuser mit Desinfektionsmittel zu besprühen. Wie Behördenmitarbeiter am Mittwoch (Ortszeit) mitteilten, weigerten sich einige Bewohner allerdings aus Furcht vor der grassierenden Kriminalität in der touristischen Küstenstadt am Pazifik, ihre Türen zu öffnen. Im südlichen Bundesstaat Guerrero, in dem sich Acapulco befindet, wurden diesen Monat mehr als die Hälfte aller Chikungunya-Fälle in Mexiko registriert.

