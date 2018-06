Mexiko-Stadt (AFP) In Mexiko ist nach Behördenangaben gefährliches radioaktives Material gestohlen worden. Wegen des Diebstahls im Bundesstaat Tabasco seien insgesamt fünf Bundesstaaten in Alarmzustand versetzt worden, teilte das Innenministerium am Mittwoch (Ortszeit) in Mexiko-Stadt mit. Demnach wurde bereits am Montag radioaktives Iridium-192 entwendet, das für industrielle Zwecke genutzt wurde.

