Kiew (AFP) In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist am Donnerstag ein prorussischer Journalist erschossen worden. Wie ein Berater des Innenministeriums auf seiner Facebook-Seite mitteilte, wurde der Journalist in der Nähe der Innenstadt getötet. Näheres wurde zunächst nicht bekannt.

