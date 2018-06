Moskau (AFP) Russland will bis 2023 eine eigene Raumstation im Orbit bauen. "Das liegt zwar noch weit in der Zukunft, ist aber aus Sicht unserer nationalen Wirtschaft notwendig", sagte Präsident Wladimir Putin am Donnerstag während seiner jährlichen Fragerunde im russischen Fernsehen. Erst kürzlich hatten Russland und die USA vereinbart, die Internationale Raumstation (ISS) bis mindestens 2024 weiter gemeinsam zu betreiben und zu finanzieren. Zukünftige gemeinsame Projekte sind jedoch angesichts der abgekühlten Beziehungen beider Länder fraglich.

