Köln (SID) - Der VfL Wolfsburg empfängt zum Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League den SSC Neapel. Kein zu unterschätzender Gegner für die Niedersachsen: Ex-Klub von Diego Maradona, Tabellenvierter in Italien und vor allem in der Offensive gespickt mit Topstars. Trotzdem gilt es für die Wolfsburger, als beste Rückrundenmannschaft der Bundesliga, sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel zu verschaffen. Anpfiff der Partie ist um 21.05 Uhr.

Daniel Deußer startet beim Weltcup-Finale der Springreiter in Las Vegas. Bei der inoffiziellen Hallen-WM in der Wüste von Nevada strebt der Weltranglisten-Erste mit seinem Ausnahmepferd Cornet d'Amour eine erfolgreiche Titelverteidigung an. Neben Deußer satteln zudem Marcus Ehning, Marco Kutscher und "Hansi" Dreher ihre Pferde. Ab 4.15 Uhr startet der Wettbewerb in der Nacht zum Freitag mit dem Zeitspringen.