Berlin (AFP) Die deutsche Wirtschaft wird in diesem Jahr deutlich stärker wachsen als erwartet. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute erhöhten ihre Prognose von 1,2 Prozent auf 2,1 Prozent, wie sie am Donnerstag in Berlin mitteilten. Gründe seien der niedrige Ölpreis, der den Deutschen mehr Geld für den Konsum lasse, erklärte Timo Wollmershäuser vom Münchner Ifo-Institut in Berlin. Gleichzeitig schiebe der niedrige Euro den Export an. Für das kommende Jahr erwarten die Ökonomen demnach ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,8 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.