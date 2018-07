New York (AFP) Der Online-Marktplatz für Selbstgemachtes, Etsy, hat mit seinem Börsengang 267 Millionen Dollar (251 Millionen Euro) eingenommen. Der Preis pro Aktie sei auf 16 Dollar festgelegt worden und damit am oberen Ende der angekündigten Preisspanne, wie Etsy am Mittwochabend (Ortszeit) mitteilte. Bewertet wird das Unternehmen damit mit 1,78 Milliarden Dollar.

