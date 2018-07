New York (AFP) Der weltweit expandierende Online-Videodienst Netflix hat mehr Nutzer gewonnen als erwartet: In den ersten drei Monaten des Jahres stieg ihre Zahl auf 62,27 Millionen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Damit kamen in diesem Zeitraum 4,88 Millionen neue Nutzer hinzu. Analysten hatten mit einer Zunahme um rund vier Millionen Nutzer gerechnet; Netflix selbst hatte 61,4 Millionen Kunden prognostiziert.

