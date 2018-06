New York (AFP) Die Entscheidung eines US-Insolvenzrichters bewahrt den Autokonzern General Motors (GM) vor der Zahlung von Entschädigungszahlungen in Milliardenhöhe. Richter Robert Gerber entschied am Mittwoch (Ortszeit), dass die meisten Klagen gegen den Autokonzern im Zusammenhang mit defekten Zündschlössern bei GM-Modellen nicht zulässig seien, da sie sich auf die Zeit vor der Insolvenz von GM im Sommer 2009 und der Umstrukturierung des Unternehmens bezögen.

