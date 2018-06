Peking (AFP) Im Südwesten Chinas hat sich Medienberichten zufolge erneut ein Tibeter aus Protest gegen die Politik Pekings angezündet. Der etwa 40 Jahre alte Mann habe am Mittwoch eine Opfergabe zu einem Altar mit Bildern des Dalai Lamas gebracht und sich anschließend im Bezirk Aba in der Provinz Sichuan im Himalaya in Brand gesteckt, berichteten der US-Auslandssender Radio Free Asia (RFA) und die Aktivistengruppe International Campaign for Tibet (ICT) am Donnerstagabend.

