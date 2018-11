Brüssel (AFP) Im Tauziehen um die weitere Unterstützung Griechenlands kommen Vertreter Athens am Wochenende mit den Gläubiger-Institutionen in Brüssel zusammen. Die sogenannte Brüsseler Gruppe aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank, Internationalem Währungsfonds und dem Europäischen Rettungsfonds ESM treffe sich am Samstagnachmittag mit den griechischen Verhandlungsführern, teilte eine Sprecherin der EU-Kommission am Freitag mit. Die Zusammenkunft findet damit knapp eine Woche vor dem Treffen der Euro-Finanzminister am 24. April in Riga statt.

