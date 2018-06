Berlin (AFP) Die Vorsitzende des Zentrums gegen Vertreibungen, Erika Steinbach (CDU), hat dazu aufgerufen, die Massaker an den Armeniern auf dem Gebiet der heutigen Türkei vor hundert Jahren klar als Völkermord zu benennen. "Es ist endlich an der Zeit, die Zurückhaltung aufzugeben und den Völkermord an den Armeniern auch offiziell anzuerkennen", erklärte Steinbach am Freitag in Berlin. "Es ist unsere Pflicht, dafür einzutreten, dass solche Ereignisse stets von der Völkergemeinschaft verurteilt und wirksam verhindert werden."

