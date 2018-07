Berlin (AFP) Bei Karstadt sind womöglich weitere Warenhäuser von einer Schließung bedroht. Wie die Gewerkschaft Verdi am Freitag in Berlin mitteilte, sollen im Warenhausbereich nun 28 statt wie bisher bekannt 21 Filialen auf die sogenannte Fokusliste gesetzt werden. Die Häuser könnten damit in den nächsten Monaten geschlossen werden, erklärte Verdi. Bei den Karstadt-Sport-Häusern sollen demnach sechs der 28 Filialen verstärkt beobachtet werden.

