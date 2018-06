Kirkuk (AFP) Bei Kämpfen gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) haben Bagdad-treue Truppen offenbar den früheren Stellvertreter von Ex-Diktator Saddam Hussein getötet. Bei den Gefechten in der Provinz Salaheddin seien zwölf "Terroristen" getötet worden, unter ihnen Issat Ibrahim al-Duri, sagte Gouverneur Raad al-Dschuburi am Freitag. Allerdings müsse die Leiche noch genauer untersucht werden, um die Identität des Toten zu bestätigen.

